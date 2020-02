Sillamäe gümnasistid korraldasid balli

Juba kaheksa aastat korraldatakse Sillamäel noorteballi, kus noored saavad demonstreerida oma veetlust, graatsiat ja oskust kauni muusika saatel liikuda.

"Peotantse õppima ei sunnita kedagi, ent sellest hoolimata on soovijaid alati palju," rõõmustab balli peakorraldaja Margit Karina-Tarassova.

Noored ja säravad printsessid ning nende kavalerid. FOTO: Peeter Lilleväli

"Võistlusele ei pääse kahjuks kõik, kes ettevalmistust alustavad − ja mitte alati seepärast, et peotantsud on keerulised ning nõuavad üksjagu aega ja pingutamist, vaid sellepärast, et peotantsude puhul on tähtsad ka paarisuhted. Rõõmu teeb see, et vanemad toetavad − aitavad poegadel ja tütardel rõivaid valida. Meil on küll koolis mõningased oma rõivavarud ka ning kui vaja, siis aitame hädast välja, kuid kes siis ei tahaks originaalne olla ja kogu oma ilus särada?"

Igavese nooruse saladus

Balli avades rõhutas Sillamäe gümnaasiumi direktor Arno Kaseniit, et see kaunis traditsioon innustab õpilasi püüdlema uute oskuste omandamise poole, kuid põhiline on see, et need, kes tantsimisega tegelevad, jäävad igavesti nooreks.

Selle tõestuseks on direktor ise − kohalviibinud võisid oma silmaga veenduda, et temagi on suurepärane tantsija.

Elav muusika ja orkester loovad ballil erilise õhkkonna. FOTO: Peeter Lilleväli

Saalis kõlas elav muusika − juba mitmendat aastat esineb noorteballil Narva muusikakooli orkester. Ballikülaliste rõõmuks tantsisid Sillamäe gümnaasiumi noored oma eakaaslase, 12. klassi õpilase Jekaterina Astašova juhendamisel.

Traditsiooniliselt kutsutakse noorteballile külalisi linna põhikoolidest ning sellest võtab osa ka palju lastevanemaid.

"Kahjuks pole saal väga suur ja kohtade arv on piiratud, seepärast me teistest linnadest külalisi ei kutsunud, kuid võimalik, et tulevikus kutsume neidki," lubas Kaseniit.

Võistluse võitjad Traditsiooni kohaselt selgitatakse Sillamäe noorteballil välja kaks peotantsude võistluse võitjapaari: neist ühe nimetab žürii ja teise otsustab publik. Seekord vallutasid kohtunike südamed Polina Hauki ja Deniss Aleksejev, publiku sümpaatia aga pälvisid Anastassia Kuzmina ja Nikita Solovjov.

Esitamisele tulid valsid, fokstrotid, polonees ja Ladina-Ameerika tantsud... Paarid olid selgeks õppinud isegi ühe keerulise Argentina tango. Vahepausid täitsid külaliste etteasted − Sillamäel andekaid inimesi jagub. Nagu ikka, tantsiti ballil ka niisama oma rõõmuks − tantsijad kutsusid parketile oma õpetajaid ja vanemaid.

Võistlusest võttis tänavu osa 12 paari ning neist igaüks pälvis tunnustust.

Oodata on jätku

"Meie noorteballide traditsioon kestab alates 2012. aastast ning kahtlemata me jätkame seda," lubasid Arno Kaseniit ja Margit Karina-Tarassova. "See on üks huvitavamaid gümnaasiumiüritusi − pidu, kus on alati palju emotsioone, ilu, graatsiat ja väärikust. Balli ettevalmistamisest võtab osa kogu gümnaasium, ühine töö liidab õpilasi ja õpetajaid. Noorteballi formaat püsib muutumatuna, kuid kolmandik osavõtjatest igal aastal uueneb − tulevad uued õpilased."

Kauaoodatud balli lõppedes peotantsude õppimine ja harjutamine gümnaasiumis ei katke: direktori sõnul jätkab Jekaterina Astašova tantsuringi juhendamist.