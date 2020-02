Heidi Uustalu viib ettevõtliku kooli sõnumit üle Eesti

5. detsembril kooli ja kogukonna suureks pahameeleks ametist vabastatud Kiviõli 1. keskkooli direktor Heidi Uustalu on alates jaanuari algusest aidanud kaasa Kiviõlis Eesti kõrgeimail tasemel olnud ettevõtliku kooli kvaliteedimärgi tutvustamisel ning viimisel üle Eesti.

Panevad ennast hindama

"Kui ma seni olen tegelnud ettevõtliku kooliga ainult ühes koolis, siis nüüd teen seda igal pool üle Eesti," ütles Heidi Uustalu. Enda sõnul tegi ta sellega algust jaanuarist väikese koormusega ning asub täiskohaga ametisse alates märtsist.

Uustalu juhitud Kiviõli 1. keskkool on ainus kuldmärgiga ettevõtlik kool Eestis. Ettevõtliku kooli kvaliteedimärgiga on Eestis liitunud 124 kooli. "See on palju rohkem kui ühelgi teisel kooliga seotud algatusega," tõdes Uustalu, et ettevõtlikku kooli Eestis teatakse ning sellest osatakse lugu pidada. Nii näiteks on Ida-Virumaa koolidest enim liitunuid Järvamaal ning ka Lääne-Virumaal on palju ettevõtlikke koole. Rohkem tuleb tööd teha Tartu ja Tallinna koolidega. Kui kuldtasemega koole on ainult üks, siis hõbetasemega koole juba mitmeid ning baastasemega päris palju.

Matti Kämärä Lõppeesmärk on see, et lapsed oleksid koolis õnnelikud. Heidi Uustalu

Ettevõtliku kooli suurimaks eeliseks peab Uustalu selle sisulist kvaliteeti. "See paneb sind teistmoodi mõtlema ja tegutsema ning selle juurutamisel ei saa muudmoodi, kui teha meeskonnatööd," lubas ta, et selline lähenemine muudab kogu hariduse kvaliteeti. Lisaks annab see õpetajatele tööriistad selle rakendamiseks, aga ka enesekontrolliks. "Lõppeesmärk on see, et lapsed oleksid koolis õnnelikud," ütles Uustalu. Kiviõli 1. keskkoolis läbi viidud tagasisideküsitlused seda ka kinnitasid, et lastele meeldib koolis käia ning nad on seal õnnelikud.

Eraldi eesmärk on see, et kooli lõpetanud oleksid eluks paremini valmis ning oskaksid ja julgeksid oma valikuid teha.

Uut moodi lähenemine

Uustalu sõnul on õpetajatest ja õpilastest raskem selgitada ettevõtliku kooli eeliseid lastevanematele. Tegemist on uut moodi lähenemisega. "Aga see ei tähenda, et me käiksime koolis niisama koos. Me õpime ikka kogu aeg, lihtsalt teistmoodi," selgitas Uustalu.

Kiviõlis on vanemad hakanud kooli sisu mõistma ning sellest pidama. Lastevanemaid on senisest rohkem kooli kaasatud ja nii on vanemad aidanud läbi viia tunde või kaasanud noori oma algatustesse. See omakorda toob kooli kogukonnale lähemale ning Kiviõlis töötas see Uustalu hinnangul hästi: kool oli olemas siis, kui kogukonnal seda vaja oli, ning kogukond jälle tuli appi siis, kui koolil tarvis oli.