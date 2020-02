Noored klassikatähed on Andres Mustonenile tänulikud

Noortest klassikatähtedest pianist Sten Heinoja, viiuldaja Katariina Maria kits ja tšellist Marcel Johannes Kits on tänulikud Andres Mustonenile, kes on aidanud neid maailmalavale − muu hulgas on esinetud Moskva Tšaikovski-nimelise konservatooriumi saalis ja Tel Avivi ooperis.

FOTO: Peeter Langovits