"Viru Welder 2020" toob kokku viie riigi keevitajad

IVKHK projektijuhi Olga Sjukkalova sõnul on "Viru Welderist" aastatega saanud Ida-Virumaa kutsehariduskeskuse bränd. "See on ainus võistlus Eestis, mis on suunatud just nimelt keevitajatele. Igal aastal anname endast parima, et korraldada võistlust senisest veelgi kõrgemal tasemel. Võistlejad peavad näitama oma oskusi nüüdisaegsetel keevitussimulaatoritel ja -aparaatidel, tulemusi hindab metallivaldkonna tipptaseme spetsialistidest koosnev žürii."