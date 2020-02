Tellijale

Näidend "Pruugitud aeg. Punainimese lõpp" vaatab tagasi nõukogude režiimile ja selle lagunemisele. See on pilt nõukogude tegelikkusest selle argisuses, tolle aja hirmudest, lootustest ja... see tegelikkus pole autori sõnul sugugi lõppenud.