Algajad maalikunstnikud tegid debüüdi galeriis Ruut

Kohtla-Järve kunstide kooli kunstiosakonna juhataja Aarne Hanni ütles, et täiskasvanute rühma polnud nende koolis üle kümne aasta, kuna õpetajad on olnud liiga ülekoormatud ning lisatundide jaoks ei jagunud aega. Kuid nende kollektiiviga liitus Kiviõlist Kohtla-Järvele kolinud kunstnik Sergei Tsaregorodtsev, kes avaldas soovi tegelda lisaks lastele ka täiskasvanutega.

Täiskasvanute kunstirühmas käib praegu 12 inimest vanuses 16-60 eluaastat ja vanemaidki. "Peaaegu kõik nad alustasid nullist. Sellistel puhkudel proovitakse tavaliselt kõigepealt maalida pastellide ja guaššidega, kuid mina otsustasin lähenemist täielikult muuta ning pakkusin neile kohe õlivärve," rääkis Tsaregorodtsev. "Seega oli meil keeruline ülesanne. Mis sellest välja tuli, see jäägu vaatajate otsustada."

Kolleegid tunnevad Tsaregorodtsevi õpilaste edusammude üle siirast rõõmu, ekspositsioon aga kinnitab, et nende töö on olnud viljakas: näitusele on pandud 45 teost.