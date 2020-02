Elektrijaamade kõrvale rajatav agropark võiks päästa põlevkivitööstuse

See pilt on tehtud Ida-Virumaa taluniku Aare Vendi kasvuhoones. Auvere agroparki kavandatakse hiiglaslikke nelja hektari suuruseid kasvuhooneid, mis peaksid enda alla võtma kokku 500-1000 hektarit.

Kümne aasta pärast võib osta poest rohelist kurki, mille kasvatamiseks on kasutatud põlevkivielektri tootmisel eralduvat süsihappegaasi, mis on praegu selleks kurja juureks, miks elektrijaamad on seisma jäänud ja põlevkivitööstusest on tuhat töökohta kadunud. Seda juhul, kui Auvere elektrijaama naabrusesse õnnestub rajada süsihappegaasi kasutav agropark.