Eesti sünnipäevapeo külalised said kingiks rahvusvärvides helkuri

Kõik 120 külalist said kingiks Narva eesti seltsi liikme Irina Veeremäe käsitööna valminud rahvusvärvides helkuri. "On ju ühe riigi kõige suurem rikkus tema rahvas. Ja kui rahvas on turvaliselt hoitud ja kaitstud, siis ongi kõik hästi. Nii et iga osaleja sai kaasa killukese turvatunnet," selgitas Kairi Johannes.