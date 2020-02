Lüganuse vallavanema tagandamise katse luhtus

Ehkki umbusaldamise ametlik põhjus oli see, et Rauam ei suutnud Heidi Uustalu ametist vabastamise järel peaaegu kahe kuu jooksul määrata direktori kohusetäitjat, on Andrea Eiche sõnul etteheidete nimekiri kordades pikem. Neist kaalukaim on arutu rahakasutamine õigus- ja kommunikatsioonikuludeks olukorras, kus Lüganuse valla rahaline seis on kehvakene. "Kuidas oleme me poole aastaga jõudnud olukorda, kus valla rahakott on täiesti tühi? See on mulle arusaamatu ning näitab selgelt, et valla juhtimine käib Viktor Rauamile üle jõu," tõdes Eiche, kes pool aastat tagasi omakorda umbusaldamisega vallavanema ametist maha võeti.