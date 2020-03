Narva ooperipäevade traditsioon kestab linnavõimude osavõtmatusest hoolimata

"Ilmselgelt on huvi meie festivali vastu nende aastatega kõvasti kasvanud," on ta rahul.

Narva võime ooper ei huvita

Narva linnavalitsuse kultuuriosakonna juhataja Viktoria Lutus selgitas, et arvestades Narva linna 2020. aasta äärmiselt kesist eelarvet, toetab omavalitsus peamiselt vaid linna enda korraldatavaid üritusi. Kultuuriosakonna endagi eelarvet on kahandatud umbes 300 000 euro võrra.

"Me ei saa jätta korraldamata linnapäeva üritusi või jätta tähistamata Eesti Vabariigi aastapäeva. Samuti tahaksime endiselt jääda Eesti sügispealinnaks. Kui meil on võimalik üht või teist üritust toetada, siis me seda ka teeme, ent tänavust ürituste eelarvet on tunduvalt vähendatud," sõnas Lutus.

"Meil tuleb prioriteedid paika panna: kas olulisemad on ooperipäevad või muud üritused. Oleneb sellest, kui palju laekub eelarvesse tulumaksuraha. Ja te ju teate, et praegu on taas käimas koondamised, seetõttu on esialgu raske öelda, millega me arvestada saame," sõnas Vologdina.