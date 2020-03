Urmas Vadi: "Kirjandus võib olla pöörane ja aus ja mida kõike veel"

17. veebruaril said teada, et sinu "Ballettmeister" tantsis end Virumaa kirjandusauhinnale, mis on järjekorras juba 32. Mida see tunnustus sulle tähendab?

Auhinnad on väga toredad asjad. Ma arvan, et me kõik iga päev otsime teiste inimeste mõistmist ja arusaamist, tunnustust, armastust. Ja ju selle soovi pärast end arusaadavaks teha ja maailma endale seletada ma kirjutangi. See, et Virumaa inimesed minu kui lõunaeestlase teksti hindavad, on igatahes läbimurre!

Sinu raamat võistles Virumaa kirjandusauhinna määramise lõpusirgel väga tasavägiselt Mart Kivastiku romaaniga "Taevatrepp". "Ballettmeistri" toetajad olid žüriis valdavalt Ida-Viru päritolu liikmed ja nemad polnud samanimelist lavastust näinud. Paljud läänevirukad jällegi olid ja osa neist sõnastas asja umbes nii, et tegu on taaskasutusega − lisades, et "taaskasutus on moes". Palun kirjelda, milline vahe on näidendi ja proosa kirjutamisel sinu silmis. Kuidas sündis proosateos "Ballettmeister"?

Kunagi Kajar Pruul luges seda näidendit ja soovitas, et see võiks ka raamatuna ilmuda. Kui pakkusin seda Loomingu Raamatukogule, olid nad nõus, saadeti juba ka leping. Ja see on alati hea tunne, kui leping saadetakse ja raha hakkab voolama, oli suur tahtmine lepingule alla kirjutada, aga korraga turgatas: mis siis, kui kirjutaks selle näidendi proosaks ümber?

Kunagi mulle meeldis väga näidendeid lugeda, aga praegu ma arvan, et neid võiks ikka rohkem laval teha. Ja veel oli tunne, et tahaks sellele loole lisada veidi sisekõnet, mida ma ise väga hindan. Mulle tundus, et see lugu sobiks hästi vabariigi sünnipäevaks, oleks n-ö minu kingitus riigile, ja mõtlesin, et mis see ära ei ole, ma olen ennegi teinud igasuguseid dramatiseeringuid, kirjutan remargid pikemaks ja ongi valmis. Aga tegelikkus oli see, et ma kirjutasin kogu teksti uuesti ja selleks kulus üle kahe aasta.

Näidendiga võrreldes on juures palju uusi tegelasi, detaile, ka seesinane sisekõne, lisaks raamjutustus ja ka mingi üleüldine läbikirjutatus. Olen kuulnud labakutest, millele enne kandma hakkamist õmmeldi kiht lõnga veel peale, et peaks kauem vastu. Ma tegin "Ballettmeistriga" midagi samasugust. Ja ka taaskasutus kui selline on mulle maailmavaateliselt oluline asi, miks mitte seda nii nimetada. Aga eks ma ikka pidasin seda lugu sedavõrd oluliseks, et seda uuesti läbi õmmelda, lihtsalt igavusest ma seda ei teinud.

President Päts pole meie ajaloos kindlasti pehmelt öeldes liiga üheplaaniline tegelane. Oled kuskil vist ka ise öelnud, et aeg on juba küps temasse vabamalt suhtuda. Kuidas näed Pätsi isikut ise? Kuidas kirjeldad tema persooni loomist oma "Ballettmeistri" näidendis ja raamatus?