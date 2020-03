Albert Beljakov loob kaasaegseid müüte

Albert Beljakov on Eesti vene kunstnike ühenduse ja Narva kunstnike ühenduse Vestervalli liige. Oma soliidsele eale vaatamata − aastaid on tal juba üle kaheksakümne − töötab ta endiselt aktiivselt: viimastel aastatel on tal olnud mitmeid isikunäitusi Eesti eri paigus. 2019. aasta sügisel näitas ta oma maale ja graafikat Kohtla-Järve põlevkivimuuseumi valges saalis ning veel üht kogu raamatukogus. Seekord jagab ta oma fantaasiaid jõhvilastega.

Paljud narvakad teavad Beljakovi kui maalikunstnikku ning käesolev näitus on hea võimalus näha ka kunstniku teist poolt. "Kaasaegsed müüdid" on graafiliste jooniste kogum, kus on kujutatud autori väljamõeldud olematud loomad. Fantaasiaolendid on visualiseeritud ultrapeente joonte abil. Autori sõnul kulus ühe pildi tegemiseks neli kuni kuus päeva. "Mõnikord oli mul terviklik nägemus, vahel aga alustasin mõnest väiksest detailist, joonest või punktist, mida siis tasapisi edasi arendasin," tunnistab ta.