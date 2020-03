Peterburi teatrite päevad Narvas pälvisid täissaalid

Narva keeltelütseumi õpetaja Svetlana Ivanova, kes ise on tegev isetegevuslikus teatritrupis, vaatas neljast Peterburi teatrite päevade etendusest Vaba Lava Narva teatrikeskuses (VLN) kolme.

"Ela ja mäleta"

Festivali avaetenduse kohta, milleks oli Vassili Saare teatri Aleksandr Ostrovski kuulsa näidendi "Äike" lavastus, leiab naine, et see oli klassikaline ega torganud silma eriliste lavastajapoolsete uuendustega. "Kõik oli, nagu peab. Mõnes kohas oleks elusamat mängu oodanud. Arvasin, et väljun saalist erilise tundega, aga erilisi emotsioone lavastus, mis üldiselt meeldis, esile ei kutsunud."

Ivanovale meeldis väga sõltumatu teatriühenduse Nevidimõi Teatr lavastuse-korteripeo "Dovlatov. Nähtamatu raamat" idee. "Sealt aimdus Dovlatovi teoste vaimu. Köitis mängu kergus ja oli näha, et näitlejad said sellest naudingu. Näitlejad ei lahkunud kohe pärast etendust ja olid suhtlusaltid. Selline kergus ongi ligitõmbav."

Aga enim meeldis Ivanovale teatri Masterskaja "Ela ja mäleta", mille on Valentin Rasputini samanimelise jutustuse ainetel lavastanud Grigori Kozlov.

"Tavaliselt istun VLNi blackbox'is esireas, et olla näitlejaile lähemal. Jälgisin, kui suurepäraselt ja ühtse organismina näitlejate ansambel koos kõlas. Mäng ise ja lavastaja käsitlus meeldis − see, kui elav kõik oli. Meeldisid kujundid: kuidas sama kangas, mille all peategelased armatsesid, markeeris teisal lumetuisku. Dekoratsioonid ja näitlejate mäng olid harmoonilises kooskõlas," räägib Ivanova.

Kohtumine näitlejannaga

Ivanova meenutab, et juba omaaegne uudis VLNi loomisest tekitas temas ääretut rõõmu ja ta adus: "Vaat nüüd saab alguse veidi teist laadi kultuuri edendamine Narvas."

"Austan Rugodivi ja Genevat, aga üldine pilt oli veidi ühekülgne. VLN laseb inimestel tutvuda uut laadi teatrikunstiga. Mulle meeldib, et stereotüüp, mille järgi uus on halb, on kadunud. Kui esmalt käisid kohal nooremad, siis nüüd käivad juba kõik," ütleb Ivanova.

Põhjarannik kohtus Arina Lõkovaga, kes oli Nastena rollis näidendi "Ela ja mäleta" peaosas.

"Proovide käigus kujunes nii välja, et Nastena roll sai pealiiniks. Kirjandusteos on keeruline ja mitmekihiline. Näidend sarnaneb müütilise antiiktragöödiaga − ühes koori ja peaosalistega. See, kuidas lavatükk sünnib, on maagia ja seda ei saa sõnadega kirjeldada. See on šamanism: ma lähen lavale ja see toimub. Teeme proove, lepime milleski kokku, paneme sinna oma mõtteid, kuulame lavastaja nõuandeid, aga siis lähen lavale ja teen. Minu tehnika on selline," räägi Lõkova.

Näitlejanna õppiski lavastaja Grigori Kozlovi juures ja teised näidendis osalejad on tema kursusekaaslased. Lühikese kohtumise lõpus ütleb Lõkova, et tal oli väga meeldiv Narvas esineda, sest saalis oli sugulasi − nimelt on ta ema Kohtla-Järvelt pärit.

Maailmatasemel maailma hullusest