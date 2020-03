Narvas hukkunud koolitüdruku allakukkumine polnud vägivaldne

Kolmapäeval, 11. märtsil kell 16.09 laekus politseile teade, et Narvas Tallinna maanteel asuva kaubanduskeskuse juures lamab laps. Kohale jõudnud meedikud konstateerisid 12aastase tüdruku surma. Sündmuskohale saabunud politseinikud tuvastasid, et olustik viitab sellele, et tüdruk viibis enne sama kaubanduskeskuse vaatetornis.

Viru ringkonnaprokuratuur pressiesindaja Jelena Filippova sõnas, et tänase seisuga on tuvastatud, et tüdruk viibis enne hukkumist vaatetorni platvormil üksi. Vägivaldse surma tunnuseid seni tuvastatud ei ole.

"Samuti puuduvad viited sellele, et juhtunu võis põhjustada vaatetorni tehniline seisund. Menetlustoimingute raames veendus politsei, et paigaldatud piirded on turvalised ehk viibimine vaatetorni territooriumil on igati ohutu," lausus Filippova.

Täpsemad asjaolud selguvad uurimise käigus.