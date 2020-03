Paul-Eerik Rummo: "Isolatsiooniga tekkiv võimalus aeg maha võtta on pigem hingele kasuks"

Luule ja poliitika arvatavasti mõjutavad maailma erineval moel?

Küllap vist. Jooksvate poliitiliste otsuste mõju on enamasti kiire, konkreetne ja puudutab tõepoolest suurt hulka inimesi: kogu rahvast ja selle seoseid teiste rahvastega. Kusjuures on neil sageli ka pikaajalised ja hargnevad kõrval- ja järelmõjud, mis täies ilus ilmnevad hiljem. Kuidas jaguneb meeskondlik vastutus ja mis jääb kellegi hinge peale personaalselt, on vahel päris valuline küsimus.

Luule, kunstikultuur üldse, imbub teadvusse ja meelsusse aegamööda ja tema sügavam mõju on pigem individuaalne, isikuti erinev. Kas aga luuletaja, näitleja, muusiku, kunstniku arvamustel ja seisukohavõttudel väljaspool oma kutseala on kuidagi suurem kaal ja väärtus kui teiste kodanike omadel − see võib mõnikord nõnda olla, aga ei tarvitse.

Hiljuti ilmunud väljaandes "Eesti Kongress 30" olid teie intervjueerijad kaks Kohtla-Järve gümnaasiumi õpilast. Kuidas hindate omaaegse rahvastikuministrina, kelle pilgu all olid ka lõimumisasjad, sündmusi Ida-Virumaa haridusmaastikul?

Algusest peale oli juba puhtvaistlikult selge, et väga erineva taustaga inimhulkade üheks ühiskonnaks kokkuklapitamine ei saa käia kiiresti ja sujuvalt. Mingist õmblusteta ühiskonnast rääkida on narrus: kõik ühiskonnad on mitmest tükist kokku õmmeldud ja see võtab põlvkondi. Pealegi pole meil tegemist ainult eri keeltega, vaid ka sügavalt juurdunud erineva mentaliteediga, mille inerts kestab kaua. Pluss veel sihilik vastupanu ja kohalikud mängud, mille kõiki detaile eemalt vaadates ei tea.

Riigi asi on siin olla järjekindel, hoida kindlat liini, mitte "vene hääli" himustades edasi-tagasi kõikuda, nagu veel Kohtla-Järve riigigümnaasiumi asutamiselgi näha oli. Tegelikult kui vaadata ja kuulata, kuidas igasse sektorisse järjest lisandub eesti keelt rahuldavalt või hästi rääkivaid vene nimedega noori, on edasiminek ilmne.

Põlvkonnad on põlvkonnad. Mida hindate uute põlvede juures, mida teie põlvkonna nooruses märgata polnud? Ja mille poolest uus põlv võiks teie oma kadestada?

Meenub, mida Uku Masing kirjutas kord − sügaval vene ajal ja tugevalt tõrjutuna − ühele oma verinoorele austajale. Nimelt et ta loodab, et tollane noor põlvkond saab elada ja end teostada, ilma et peaks kogema sõda. See oli öeldud kõigi tollaste piirangute ja sundtotruste kiuste. Usun ja loodan küll, et praegused uued inimesed, vabaduses sündinud ja kasvanud, tahavad ja oskavad ära tunda, mida nad enda ja kõigi heaks päriselt tahavad, ja siis selle järgi ka elada. Kui neil minuvanuseid milleski kadestada on, siis ehk paradoksaalselt selles, et just tollane võimaluste piiratus stimuleeris üles leidma oma sisemist vabadust, mitte lonti vajuma ja aega tühjalt surnuks lööma. Heaolu on kahe otsaga asi.