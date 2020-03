Mobiilsed testimisjaamad koguvad täisvõimsust

Sujus hästi

Juhiseid järgitakse

"Nad on tähelepanelikult järginud kõiki juhiseid. Vaid üks inimene 669st unustas koju isikut tõendava dokumendi. Panen siiski inimestele veel kord südamele, et mobiilsesse testimisjaama saab tulla üksnes autoga, jalgsi jaamadesse saabunud inimesi me ei saa kahjuks teenindada."

Eesti perearstide seltsi juhatuse liige Argo Lätt tõdes, et inimeste suur huvi saatekirjade vastu on arstide koormust tõstnud. Ta rõhutas, et testida tuleks otstarbekalt: "Test ja selle tulemus ei muuda haiguse kulgu. On tähtis teadvustada, et viiruse levikut aitab kõige paremini tõkestada kodus püsimine ja käte pesemine. Kergeid viirusinfektsiooni sümptomeid võib ravida kodus. Usaldage oma perearsti!"