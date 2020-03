Keskerakonna saadikud ei nõustunud vähendama Kohtla-Järve volikogu esimehe palka

Sotsid tulid aasta alguses välja ettepanekuga kaotada vähese töökoormuse ja vastutuse tõttu linnavolikogu esimehe ametipalk ja määrata talle tehtava töö eest kahe alampalga suurune hüvitis ehk 1168 eurot.

Neljapäeval toimunud volikogu elektroonilisel istungil ei läinud see ettepanek läbi, kuna seda toetasid vaid viis sotside fraktsiooni liiget ja reformierakondlane Merike Peri. Ülejäänud 18 volikogu liiget, kellest suurem osa on keskfraktsioonist, olid selle vastu. Riina Ivanova ise ei hääletanud.

Volikogu töö on kokku kuivanud

Sotside liidri Eduard Odinetsi sõnul on Kohtla-Järve volikogu delegeerinud peaaegu kogu töö ja vastutuse, mida õigusaktid võimaldavad, linnavalitsusele ja sellest tulenevalt on nii volikogu kui selle esimehe töömaht muutunud väga väikeseks. Ta tõi selle kinnituseks, et viimase poole aasta jooksul − septembrist kuni veebruarini − toimunud kuus istungit kestsid kokku vähem kui viis tundi ning seal on arutatud kokku vähem kui paarikümmend küsimust.

"See näitab, et volikogul pole olnud istungitevahelisel ajal eelnõudega eriti palju tööd," ütles ta, leides, et linna esindamine mõnedel koosolekutel ja avalikel üritustel ning lillede üleandmine ei peaks nii kallis töö olema.

Odinetsi sõnul ei ole mõistlik maksta nii napi töökoormuse eest volikogu esimehele 4320 euro suurust kuupalka ja lisaks veel ka kuni 335 eurot isikliku sõiduauto hüvitist. "See riivab linnaelanike sotsiaalset närvi ega ole mingil moel õiglane," lausus ta, märkides, et volikogu esimehe töö hulk ja vastutus pole ligilähedaseltki võrreldav sama suurt palka saava linnapea omaga. Ta meenutas, et eelmise kriisi ajal kümme aastat tagasi polnud Kohtla-Järve volikogu esimehe amet palgaline ja selleks pole ka praegu vähimatki vajadust.

Kaasavat eelarvet tänavu ei tule

Volikogu esimehe senise palga säilitamist kaitsnud volikogu liikmed Valentina Kutuzova ja Svetlana Skorobogatova süüdistasid kultuuriministeeriumis töötavat Odinetsi, et ta põhiliselt Tallinnas elades lihtsalt ei tea, millist tohutut tööd Riina Ivanova teeb.