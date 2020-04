Kukruse mäe jalamil uuritakse põhjavett

Kukruse mäe teisaldamise plaanist küll juba mõnda aega enam ei räägita, ent seni pole keegi otse välja öelnud, et see päriselt maha on maetud.

Uuringutega lubas ministeerium jätkata ja seda on ka tehtud. Oli õhu-uuring, mille tulemus Kurrista sõnul "näitas, et mäe avamine võib omada omaette mõju", praegu uuritakse mäega seonduvalt põhjavett. Geoloogiateenistuse puurmasin on mäe jalamil kohal, et seirekaevud puurida.