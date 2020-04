Andrea Eichest sai Lüganuse vallavanem

Neljapäeva õhtul toimunud vallavanema valimistel kogus kolmandat korda vallavanemaks tõusnud Eiche 11 poolthääle kõrval 7 vastuhäält. Lüganusel opositsiooni langenud Keskerakonnal ja Isamaal on kokku 9 häält koalitsiooni 10 vastu.

Eiche sai vallavanemaks kiirkorras pärast seda kui tema eelkäija Viktor Rauam, kellele esitati eelmisel istungil umbusaldusavaldus, astus esmaspäeval koos oma vallavalitsusega tagasi. Kuna eelmisel nädalal kasvas plahvatuslikult koroonaviirusesse nakatunute arv Kiviõlis ning vallavanema lahkumisega jäi juhita Lüganuse valla kriisikomisjon.

Just koroonapuhangu kontrolli alla saamine on vallavanema esimene ülesanne. "Ma olen juba pidanud pika kõne Ida-Virumaa kriisikomisjoni jughiga, et arutada meie edasisi samme olukorra lahendamiseks," ütles Eiche tund peale oma ametisse kinnitamist.

Kiviõlis on praegu kaks koroonakollet. Koroonaviirus on ühel suguvõsal, kus suurtes peredes on nakatunud üle 20 inimese. Eelmisel reedel sai kinnitust koroonaviirus ühel lasteaia töötajal. Nüüd on saanud kinnituse veel ühe lasteaiatöötaja haigestumine.