JUHTKIRI Pigem ratsionaalne otsus kui abikäsi

Siinkohal on oluline rääkida lahti, et tegu pole riigi poolt põlevkiviettevõtetele makstavate toetustega, vaid maksukoormuse vähendamisega. See puudutab spetsiifilisi makse, mille põhjendatuse üle on põlevkiviettevõtted ja valitsusasutused juba aastaid vaielnud. Näiteks tohib edaspidi kaevandusmasinates nagu põllutöömasinateski kasutada erimärgistusega diislikütust, mis on tänu madalamale aktsiisile ka tunduvalt odavam.