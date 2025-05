Foto: Peeter Lilleväli

Jevgeni Vassiljev, automaatik:

Minu meelest on meil kõike niigi piisavalt. Aga kui järele mõelda, siis mida rohkem tootmisettevõtteid, seda rohkem tööd inimestel on ning siis on meil kõigil lihtsam ja parem elada. Vähem võiks olla keemiatööstusettevõtteid ning rohkem keskkonnasõbralikke − tekstiilitööstus, puidutöötlus, tehnoloogia −, mis ei tekita keskkonnakahju ja ebameeldivaid lõhnu.