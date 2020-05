"Muuseumid võisid avada uksed 11. maist, aga meil on esmaspäev puhkepäev ja seetõttu teeme uksed lahti 12. maist. Oma soovist maa alla ekskursioonile minna tuleb enne teada anda," ütles kaevandusmuuseumi juht Etti Kagarov.

Kui varem oli maksimaalne grupi suurus 35 inimest, siis nüüd tohib kaevanduskäikudesse viia korraga kümme inimest. "Muutub veel see, et inimesed lähevad maa alla oma riietega. Me ei hakka praegu jopesid väljastama, sest ei jõua neid desinfitseerida. Kiivrid anname küll pähe ja desinfitseerime neid. Desinfitseerida tuleb ka interaktiivseid kioskeid või anname kätte ühekorrakindad," rääkis Kagarov.