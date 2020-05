Lüganuse tunnistas koolidirektori vallandamise ebaseaduslikkust

"Olen rääkinud vallavalitsuses juristiga ja vallasekretäriga ning tegelikult on nemadki seisukohal, et see vallandamine oli ebaseaduslik. Olen ka isiklikult sellel seisukohal," ütles Lüganuse vallavanem Andrea Eiche. Kui enne teatas Lüganuse vallavalitsus oma kohtule esitatud seisukohas, et vald Heidi Uustalu hagi ei tunnista, siis eelmisel nädalal saadeti kohtusse uus seisukoht, mille kohaselt võtab vald hagi omaks. Kohtuistung Uustalu hagi arutamiseks Lüganuse vallavalitsuse vastu peaks kava kohaselt toimuma Viru maakohtu Jõhvi kohtumajas 18. mail.