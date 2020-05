Valges saalis näeb täiskasvanute kunstistuudio kokkuvõttenäitust

Esimest korda valge saali ajaloos avati reaalne ekspositsioon virtuaalselt. Otseülekanne sellest tehti Facebookis ja Zuumis, stuudio juhataja Juri Horev, Anastassia Paalonen ja Jelena Beljajeva aga korraldasid väikese ekskursiooni, mille käigus tutvustasid eksponeeritavaid töid ning rääkisid stuudio tööst.

See tööde kogu on juba väljas olnud Kohtla-Järve kunstide kooli galeriis Ruut, kuid vaadata jõudsid seda seal vaid vähesed: järgmisel päeval pärast näituse avamist kuulutati välja eriolukord ning õppeasutuste uksed suleti. Seepärast koliti see ekspositsioon nüüd, mil muuseumidel on lubatud taas oma uksed külastajatele avada, üle siia.

Näitus sai mitmekesine: erisugustes tehnikates valminud natüürmortidest abstraktsioonideni välja. Horev ise nimetas oma õpilaste püüdlusi kommenteerides seda ekspositsiooni ebatavaliseks.

"Enamik stuudiolasi käib siin harjutamas üle viie aasta ning faktiliselt on juba leidnud oma originaalse stiili," kinnitas ta. "Autorite tööd on äratuntavad. Niisama ilusa pildi võib maalida igaüks, tõeline kunstnik on aga see, kes lahendab seatud ülesande värvi ja kompositsiooni kaudu − see on loomingulise lähenemise peamine tingimus. Igaüks saab oma ülesande, tegeldes just selle teema ja tehnikaga, mis on talle jõukohasem või huvipakkuvam. Me ei sea eesmärgiks saada kuulsateks kunstnikeks, me lihtsalt õpime üheskoos maailma tundma ning nägema seda läbi paljude asjade prisma. Nõnda lihvime me mitte niivõrd tehnikat, kuivõrd suhtumist, teadmisi, esitusoskust."

Näituse debütant Anastassia Paalonen võttis esimest korda pintsli kätte mullu septembris, kuid on Horevi sõnul juba palju jõudnud ning tutvustab oma esimesel näitusel üht keerulisemat žanrit − abstraktsiooni.

"Käisin Ida-Viru kunstnike näitustel sageli, tegin sealt oma Facebooki lehe jaoks videoreportaaže ning unistasin salamisi, et ehk saan kunagi ka ise maalimist proovida. Lapsepõlvest peale on mul olnud vajadus panna paberile see, mis hinges valitseb. Juri Horeviga tutvunud, rääkisin talle augu pähe, et ta ka mind oma stuudiosse võtaks. Alustasin natüürmortidest, kuid ilmselt ta tunnetas, et mulle sobib abstraktsioon paremini. Tegelikult on see väga keeruline: võimatu on kusagilt maha joonistada ning sa ei tea kunagi, mis sul välja tuleb. Ma ei oska öelda, kuidas sünnib kaosest harmoonia. See tuleks nagu kusagilt ülaltpoolt − aga tuleb ju!"

Miks täiskasvanud ja ammu väljakujunenud inimesed pintsli ja värvid kätte võtavad? Vastuse sellele leiab galeriist. Põlevkivimuuseumi direktori Ainar Varinurme sõnul on 18. maist kuni juuni lõpuni sissepääs tasuta. "Ent järgida tuleb eriolukorra reegleid: märgid on saalis juba maas ning sisse lastakse 2+2 põhimõttel ja maskides."