Lidia Külaots on päevast päeva abiks kümmekonnale vanurile

Maskist ja kinnastest on viimasel ajal saanud koduhooldustöötajate tavaline töövarustus. "Aga vanurid kardavad ikkagi, et võivad mult viiruse saada," räägib Lidia. "Kui varem astusin ma vanurite juurest läbi, aitasin neil koristada, vahel käisin mõne vanuriga koos jalutamaski, siis nüüd on see välistatud. Suhtleme telefoni teel, koridorist kaugemale ma ei astu ning jätan poe- ja apteegikotid ukse juurde."