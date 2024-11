Petturid kasutavad ära eakate üksindust

Bolti taksojuhina töötavale mehele tuli hiljuti tellimus, et tuleb viia üks pakk Sillamäelt Narva. Kuna tellimuse eest pidi makstama sularahas, helistas Vitali igaks juhuks tellija telefonile, kus tütarlaps vastas, et tõepoolest on vaja Sillamäelt üks pakk Narva konkreetsele aadressile viia. Saabunud Sillamäele, täpsustas ta tellijalt, et paki peab üle andma üks vanaproua oma korteris. Kui taksojuht sisenes korterisse, tundus talle kummaline, et memme jutt oli üsna segane, kuid naine teatas, et ta sõidab ise selle pakiga Narva kaasa. Oodates pensionäri kaua aega autos, helistas ta uuesti tellijale, kus tütarlaps ütles, et nad tühistavad tellimuse ja tulevad ise pakile järele. "Mulle tundus asi imelik: olin sõitnud Narvast Sillmäele justkui tasuta ja nüüd tellimus tühistati. Memm tuli autosse ja hakkasin küsima, kuhu ja kellele tuleb pakk viia. Kuna tellimus oli tühistatud, ei näinud ma enam ka aadressi. Kui memm ütles, et ta ei tea, kuhu ja kellele, tundus asi väga kahtlane," rääkis Vitali.