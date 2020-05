Jaan Krossi "Mardileivast" saab Kohtla-Järvel tantsulavastus

Arabeski juba kümme aastat juhendav Tatjana Tarakanova ütles, et suur laste tantsulavastus oli tema ammune unistus, mille teostamiseks kulus palju aastaid.

"Tahtsin, et selles lavastuses saaksid osaleda igas vanuses ja erisuguste võimetega tantsijad. Lugesin mitmesuguseid muinasjutte, legende, kuid ikka ei leidnud sobivat: üks tundus liiga sünge, teine jälle äreleierdatud, kolmas keeruline lavastada... Kui olin läbi lapanud rohkelt kirjandust, sattus mulle kätte Jaan Krossi "Mardileib" − tänavu tähistati Eestis Krossi 100. sünniaastapäeva. Lugesin selle läbi ja mõistsin: see on allegooriline ja lõbus ning võimaldab fantaasial lennata lasta!" rääkis ta.

"Panime oma lavastusele nimeks "Martsipani lugu", kuna süžee aluseks on selle hõrgu maiuse saamise legend. Stsenaariumi kirjutas meile elukutseline lavastaja Pavel Šell, dekoratsioonid ja kostüümide eskiisid lõi meie kohalik kunstnik ja muinasjuttude autor Eduard Kont. Antistaatiline ja tulekahjukindel põrandakate toodi kohale Luksemburgist. See on kahepoolne: harjutame mustal, etenduse jaoks aga on tarvis valget tausta. Keskaegsed kostüümid noortele näitlejatele tellisime Inglismaalt."

Projekt sai toetust Euroopa fondidest: lavastuse loomiseks eraldati 24 000 eurot.

"Martsipani loost" kutsuti lisaks kõigile 64-le Arabeski tantsijale osa võtma kaheksa erivajadusega last. "Tänu sellele jõudsid meie kollektiivi suurepärased poisid. Me tunneme tugevama soo esindajatest suurt puudust ning loodame, et meie koostöö jätkub ka pärast seda projekti," märkis Tarakanova.

Uue lavastuse programmi kuuluvad ka saksa helilooja ja muusikapedagoogi, ainulaadse muusikaõpetuse metoodika loonud ning oma muusika-, tantsu- ja võimlemiskooli asutanud Carl Orffi metoodika järgi valminud lavanumbrid. Esietenduse päeval on plaanis ka martsipani valmistamise meistriklass.

Tantsukollektiivi juhendaja rõhutas, et "Martsipani loo" lavastamisel olid talle abiks koreograaf Tamara Lidovskaja ja vanemate rühmade tüdrukud. "Töötasime isegi karantiini ajal − viisime läbi online-tunde. Ent niipea kui võimalus tekkis, hakkasime pargis kokku saama, nüüd aga kohtume väikeste gruppidena juba ka majas sees − harjutame, et vormi mitte kaotada. Esietenduse uut tähtaega ma praegu öelda ei oska, kuid tahaks, et see toimuks detsembris."