Jõhvi vald tunnustas vabatahtlikke

Noored käisid vanurite eest poodides ning nõnda said kõik oma toidu ja ravimid kätte. "Kõige raskem selle töö juures oligi poest kõige vajaliku leidmine. Kust otsida näiteks külmutatud mustikaid? See oli tõeline väljakutse, mida lahendati isekeskis sotsiaalmeedia vahendusel," ütles vabatahtlik Nikita Kotskin, kui paluti meelde tuletada mõni keerulisem ülesanne. Aga kahe kuu jooksul said kõik kaubagrupid selgeks, sest eakate tellimusi oli seinast seina.

"Vabatahtlikke ei olnud just palju. Eks osa ei tundnud huvi, aga päris paljudel olid vanemad vastu. Pole ju sellist keerulist haiguspuhangut keegi seni kohanud ning hirmud ja soov ennast kaitsta kontakte minimeerides on mõistetavad," ütles Jõhvi sotsiaalteenistuse juht Galina Kreintzberg. Praegu suudavad valla töötajad kõikidele soovijatele seda teenust pakkuda ka oma jõududega ja abi ei vaja. "Samas on inimesi, kes varem seda teenust ei kasutanud, kuid nüüd on seda hindama õppinud, nii et poes käimise teenuse kasutajaid on juurde tulnud," sõnas Kreintzberg. Kui aga olukord peaks halvenema ning vajadus toidu kojutoomise järele kasvab, on vald taas valmis vabatahtlikke kaasama.