Ida-Viru haridust müüakse väljapoole maakonda

"Müüme seda, et siin on hea ja kvaliteetne haridus ning Ida-Virumaale tasub tulla tööle. Meie hakkame müüma, teised töörühmad kindlustavad selle, et on, mida müüa. Me ei saa müüa õhku ja hariduse kvaliteedi nimel tuleb tööd teha," ütles haridusklastri turunduse töörühma juht, Tallinna tehnikaülikooli Virumaa kolledži direktor Mare Roosileht.