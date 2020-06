Jõhvi püüab muusikaga parki värsket elu tuua

Jõhvi vallavanem Max Kaur rääkis juba mullu suvel, et pargis võiksid igal nädalal toimuda estraadi- ja tantsuõhtud. "Need olid vanasti väga populaarsed," sõnas ta.

Uttendorf esialgu nii sagedast programmi ei luba. Juulis on kavandatud kontserdid iga kahe nädala tagant, augustis veidi sagedamini. Kõik need on publikule tasuta ehk Jõhvi maksumaksjate poolt kinni makstud, muu hulgas ka 15. juulil festivali "7 linna muusika" raames toimuv Helin-Mari Arderi kvarteti bossanovade kontsert, aga ka 20. augustil toimuv taasiseseisvumispäeva kontsert, kus esineb tšelloansambel C-Jam koos solist Mikk Kaasikuga.

Uttendorfi sõnul on viimastel nädalatel Jõhvi pargis pärast kõnniteede renoveerimist ja muusikaväljaku valmimist inimesi varasemast tunduvalt rohkem liikumas. "Käiakse vaatamas, mida uut on tehtud, ning muusika ja kontserdid annavad omakorda lisapõhjuse sinna minna," ütles ta, mööndes, et kui varasematel aastatel ei ole Jõhvis suvine kontserdielu kuigi aktiivne olnud, siis sel aastal on plaanis seda muuta.