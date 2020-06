Päästeameti peadirektor Kuno Tammearu leiab, et päästja keskmine palk peaks ulatuma Eesti keskmiseni, samuti tuleks rohkem panustada vabatahtlike päästjate riiklikusse toetamisse.

Päästeameti peadirektor Kuno Tammearu leiab Põhjarannikule antud intervjuus, et koroonapandeemiast tulenenud Eesti esimese eriolukorra tegevuste koordineerijana sai tema juhitud amet hästi hakkama, ent valmisolek kriisideks peab kogu ühiskonnas paranema, sest need on ka tulevikus möödapääsmatud.