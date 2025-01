"Üksikisiku julgeoleku tagamisel on kõige rohkem kasu sellest, kui teed inimesed finantsiliselt tugevaks ja sõltumatuks," usub Reimo Hammerberg.

Tänavusel Ida-Viru haridusgalal pälvis aasta hariduse sõbra tiitli Reimo Hammerberg, kes edendab vabatahtlikuna Ida-Virumaal rahatarkust, soovides, et koolid õpetaksid seda kursusena, aga tooksid elulise teema ka ainetundidesse. "Parim, mida saame noortele kaasa anda, on teadmine, et nad vastutavad ise enda elu eest," kinnitab FinanceEstonia rahatarkuse initsiatiivgrupi juht.