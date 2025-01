Kohus ei lubanud liikumispuudega kihutajalt juhiluba ära võtta

Viru maakohus leidis, et kui kiiruseületaja on liikumispuudega, ei tohi talt ära võtta juhtimisõigust. Kui aga kihutaja jääb juhiloa äravõtmise tõttu tööta, pole see piisav argument karistuse muutmiseks.

Foto: Peeter Lilleväli / Põhjarannik