Usun, et kõige olulisem on olnud see, et oleme Eesti riigis võtnud suuna tõmmata kokku tegevusi, mida oleks küll tore teha, ja suuname palju rohkem ressurssi sellesse, kuidas ennast paremini kaitsta. See on väga suur ja põhimõtteline muutus. Me muudame sellega kogu Eesti riigi juhtimist.