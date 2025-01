PILDIGALERII JA VIDEO Teist aastat ei õnnestunud valida üht aasta kultuurisündmust. Võrdselt tugevaid oli mitu

"Ruthi tegevused koos kogukonnaga eristuvad ja kutsuvad osa saama. Ruth on väsimatu tegutseja ja tagasilöögid teda ei peata. Vahel võib kõrvalt tekkida küsimus, kust küll tema oma energia ammutab. Sellele saab olla vaid üks selgitus − Ruth on "sisepõlemismootoriga" igiliikur, mis tähendab, et aku laeb end tegutsedes ise," kirjeldas Kurtna seltsimaja juhataja Ene Raudar, kes Ruthi kandidatuuri konkursile esitas ja ise sama kategooria nominentide sekka valiti.

Ida-Virumaa omavalitsuste liidu tänusündmuse "Ida-Viru EHE 2024" võitjad

AASTA UUS ALGATUS − "Viru laul 24"

Eesti muusikanõukogu suurprojekt tõi dirigent Hirvo Surva juhendamisel lavalaudadele 150-liikmelise Ida-Virumaa ühendkoori. Augustis toimunud kontsertidega Kohtla-Järvel, Narvas ja Toilas tähistati üheskoos Eesti taasiseseisvumist ning lauldi sel puhul Olav Ehala laule, mis on loodud Leelo Tungla tekstidele.

Nominendid: Kohtla-Nõmme talvepilgar, LoomeÖÖ, Eesti 106. sünnipäeva tähistamine Heino Lipu staadionil, kontsertprojekt "Maailmahitid eesti keeles".

AASTA KULTUURISÜNDMUS − Virumaa tantsupidu "Ei ole üksi ükski maa" ja rokkooper "Kohtla-Järve".

* 8. juunil Jõhvis Heino Lipu staadionil toimunud Virumaa tantsupeol "Ei ole üksi ükski maa" osales 89 Ida- ja Lääne-Virumaa laste ning täiskasvanute rahvatantsurühma ligemale 1200 tantsijaga. Tantsupeo pealavastaja oli Marju Aul, lavastusmeeskonda kuulusid veel Riia Tallerman ja Maris Kriisa.

* Rokkooper "Kohtla-Järve" esietendus Kohtla-Järve gümnaasiumi eestvedamisel 23. novembril. Selle kunstilise kõrgtaseme tagas tippmeeskond: lavastaja ja libretist Neeme Kuningas (rahvusooper Estonia endine peanäitejuht), helilooja Siim Aimla, sõnade autor Aapo Ilves, visuaalikunstnik Kati Jägel-Paal, koreograaf Ainikki Seppar ja muusikajuht Lilian Reinmets.

Nominent: Ida-Virumaa lasteaedade IX laulu- ja tantsupidu "Mängulust".

AASTA KULTUURITÖÖTAJA − Merle Pikhoff

Iisaku rahvamaja juhataja Merle Pikhoff veab Iisaku rahvamaja näiteringi ning laulab regilauluansamblis Silmaline. Iisaku rahvamajas toimuvad aasta läbi kontserdid, kinoõhtud, mitu korda aastas leiavad tee sinna kutselised teatrid, raugematu innuga kogunevad kord kuus pühapäeviti mälumängu võistkonnad, korraldatakse lauluvõistlust "Viisiratas" ja palju muud.

Nominendid: Kaisa Pukk, Riia Tallermann, Karmen Kõrts, Jüri Leemets.

AASTA KULTUURIKOLLEKTIIVI JUHT − Tanja Elken

Tanja Elken on Iisaku segakoori ja Iisaku gümnaasiumi mudilaskoori dirigent, Alutaguse lastekoori dirigent, Kurtna noortekeskuse lauluringi juhendaja, Kirderanniku koori dirigent, Iisaku ja Jõhvi gümnaasiumi muusikaõpetaja ja solistide juhendaja ning Jõhvi gümnaasiumi noortekoori dirigent. Kõige selle kõrvalt jõuab ta pidevalt osaleda täienduskoolitustel ning aitab alati maakondlike koorimuusikasündmuste korraldamisel.

Nominendid: Raivo Kallas, Raissa Višnjova, Jakko Maltis, Taivo Aljaste, Elena Kolomiytseva, Küllike Šapovalov, Anu Kaljusaar.

AASTA KOGUKONNA TULEHOIDJA − Ruth Linnard

Ruth Linnardi eestvedamisel on üks väike küla Eesti ääremaal saanud sisse uue hingamise. Kiikla rahvamajas töötamise ajal on ta loonud uusi traditsioone ning kaasanud tegevustesse kogu kogukonda. Ruth Linnard on suure algustähega sädeinimene, kelle sisemine sära ja korraldusgeen ei luba käed rüpes istuda.

Nominendid: Sirje Sillat, Kersti Tammesaar, Naima Soppe, Anne Kalamäe, perekond Saar, Ene Raudar.

AASTA LOOMETUNNUSTUS − Tiia Linnard

Rahvatantsurühma Gevi liikmed otsustasid välja anda raamatu oma pikaajalisest tantsuõpetajast Helju Torist. Raamatu "Räägime Heljust" kirjutanud Tiia Linnard tegi ära suure töö, otsides materjale vanadest ajalehtedest, töötades läbi kastide viisi Heljule kuulunud isiklikku kirjavahetust ja kogudes mälestusi Helju endistelt kaasteelistelt.

Nominendid: Olga Tjurina, Lembit Prits, Heili Konsa, Neeme Kuningas, Aira Rautso.

AASTA MUUSEUMITÖÖTAJA − Ainar Varinurm

Ainar Varinurme oskus ja pühendumus on muutnud väikese Kohtla-Järve põlevkivimuuseumi kõrge kvaliteedi ja usaldusväärse tasemega kohaks, kus museaale ja kunstiteoseid hoiustatakse ning kaitstakse sama hoolikalt kui suurtes rahvusvahelistes keskustes.

Nominendid: Jelena Antuševa, Stella Mäitse, Jüri Sala.

AASTA RAAMATUKOGUTÖÖTAJA − Hille Väljaotsa

Hille Väljaotsa juhtimisel on Iisaku raamatukogust kujunenud hubane ja külalislahke kogukonna kohtumispaik, kus tegutseb raamatusõprade vestlusring "Kesknädala keskustelu", toimuvad käsitöö õpitoad, näitused, raamatute väljapanekud ja silmaringi avardavad kohtumised huvitavate inimestega.

Nominendid: Anu Aarlaid, Anne Kippar, Tiia Linnard.

AASTA NOOR TEGIJA − Sten Aamer

Pärimusmuusik, Kiviõli kunstide kooli näppepillide ja Kiviõli riigikooli (Lüganuse õppekohas) muusikaõpetaja Sten Aamer on noor mees, kes on koolitööst väljaspool tuntud just lõõtsa- ja mandoliinimängijana ning on tegev pärimusmuusikaansamblis MandoTrio.

Nominendid: Heili Kivi, Daria Kolomiitseva, Marleen Tiirik ja Kristjan Kängsepp.

AASTA KOOSTÖÖPARTNER − IdaDroon, Joonas Sillat

IdaDrooni taga on Kohtla-Nõmme noormees Joonas Sillat. IdaDroon lendas kõrgelt erinevatel maakondlikel 2024. aasta sündmustel. Joonase imelised vaated ja kaadrid annavad kogu sündmusele palju lisaväärtust ning toovad paremini esile selle emotsiooni ja sisu.

Nominendid: Deniss Ozerov, Viru Keemia Grupp, Iisaku kunstide kool, Kiviõli Keemiatööstus.

AASTA TEHNILINE TUGI − Edukad Sillamäe Noored (ESN)

Edukad Sillamäe Noored on oma ala tõelistest professionaalidest ja entusiastidest koosnev meeskond, kes on alati valmis üritusi toetama tehnilise asjatundlikkuse, logistika ja laitmatu korraldusega.

Nominendid: Jõhvi kontserdimaja tehniline meeskond, Aleksandr Moissejenko, Joonas Sillat, Aulis Pärnpuu, Riho Unt, Daniil Morin.