IDA-VIRU HOMME Kahel kolledžil on olnud mõõtmatu mõju Ida-Virumaa arengule

Me koolitame hästi palju piirkonna ettevõtete inimesi, just kohalikke inimesi. Päevaõppes Tallinnas õppida ei oleks neil võimalik olnud. Nad on tõusnud karjääriredelil, väga paljud neist on keskastme juhid, tippjuhid. Haridus on väga tugevalt mõjutanud nende endi ja nende perede elu. See on minu meelest ülisuur väärtus ning me teame, et kõrgharidus ei ole ainult diplom ja erialaained. See on ka laiem silmaring, see on intelligentsus, võib-olla maailma asjadest teistmoodi arusaamine, need on uued sõprussuhted. See on tegelikult hoomamatu, mida need kaks kolledžit siin Ida-Virumaal on teinud.