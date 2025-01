100. SÜNNIAASTAPÄEV Saarlase visa hingega Aleksander Transtok innustas idavirulasi sportima

Transtoki mälestuseks korraldatakse sel pühapäeval Ahtme spordihallis mitmevõistlus, kus tuleb joosta sprinti, hüpata kaugust, tõugata kuuli ning läbida meestel 1000 meetrit ja naistel 600 meetrit. Oma võimeid on oodatud proovile panema kõik kergejõustikuhuvilised.

15 aastat tagasi, kui Transtok sai 85aastaseks, korraldati Ahtmes samasugune võistlus, kus tegid kaasa paljud Ida-Virumaa tuntud spordiveteranid, nagu Priidu Priks, Viktor Andrejev, Jevgeni Solovjov, Ernst Jürs, Arno Rossman ja teised. Aleksandr Transtok ütles tookord, et tema suurim soov on, et siinne noorte kergejõustik saaks jalad alla.