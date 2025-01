IDA-VIRU HOMME Ivan Sergejev: Kuidas õiglase ülemineku fond muudab elu Ida-Virumaal?

Agricom on aastaid tegelnud ehitusturul rasketehnika teenuse osutamisega, kuid kaeve- ja pinnasetööd on hooajalise iseloomuga ning talveks hakati otsima muid tegevusi. Nii jõuti hakkpuiduni. Nüüdseks keskendub suurem osa ettevõtte tegevusest hakkpuidu tootmisele biomassist ehk puidu jääkidest. "Oleme natukene nagu koristajad. Jääke tekib palju ja igal pool, metsaraietel, saeveskis ja muu puidutööstuse tegevuse käigus. Kogume need jäägid kokku ja suuname uuesti ringlusse energiasektorisse, kus hakkpuidust toodetakse soojus- või elektrienergiat. Saepuru, freesijäägid või puitpakendi jäägid − see kõik on väärtuslik ressurss, mida tuleb taaskasutada," selgitab Madis.

Selles mõttes on Madise ettevõtmised head näited ringmajanduslikust mõtteviisist: nii Agricom kui ka Kiviõli seikluskeskus on teisese ressursi uuel viisil käiku laskmise usku. Jah, puidujääkide põletamine ei ole selline väärindamine, mida me tahaks näha Eestis 20 aasta perspektiivis, kuid see on samm õiges suunas.

Ka Madis peab suhtumist oluliseks. "Enamikul töökohtadel on tänapäeval aina olulisemaks muutumas suhtumine ja tahtmine. Kui need on õiged, siis uue eriala omandamine ei ole sugugi keeruline ja on igas eas täitsa võimalik," ütleb Madis veendunult.

Kristjani ja Jonathani lugu