Narvast sai alguse Malmstenite teatridünastia. Kas teater väärib mälestuskivi ja näitlejad kuulsuste alleed?

Malmstenite neljanda põlvkonna näitleja Franz Malmsteni tõi töö Narva, kui linnuse põhjaõues filmiti 2020. aasta suvel "Apteeker Melchiori". "Minu Narva päev möödus puuris," meenutas ilusa poisi Kiliani rolli mänginud Franz Malmsten filmi esilinastusel Narvas. Enne esilinastust tegi ta linnusega põhjalikumat tutvust. "See on täiesti müstiline, kui ilus see linnus on. Ta on nii ägedalt korda tehtud."

Foto: Ilja Smirnov / Põhjarannik