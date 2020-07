Mäetaguse mõisahotelli galeriis saab osta eriskummalist kunsti

Mäetaguse mõisahotelli juhataja Terje Rattur ütles, et Margus Bambergi töid on galeriis eksponeeritud varemgi.

"Tookord tahtsid inimesed tema töid osta ning me viisime huvilised kunstnikuga kokku. Nüüd otsustasime teha näitusmüügi. Bambergi tööd on väga eriskummalised. Väga kihvt, et meil on selline kunstnik," rääkis Rattur.