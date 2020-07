Nädalavahetusel avavad uksed kodukohvikud ja talud

MTÜ Kohalik Toit kutsub laupäeval, 18. juulil esimesele Viru Toidu kohvikute päevale, mil tosinas kohvikus pakutakse Virumaal toodetud, korjatud ja valmistatud toitu.

Rahvas on liikvel

"Kohvikute päevaks valisime taotluslikult avatud talude nädalavahetuse, kui rahvas niikuinii liigub. Oleks kurb, kui inimesed näevad palju vaeva ja keegi ei tule," põhjendas MTÜ Kohalik Toit juhatuse liige Sigrid Välbe.

Tema sõnul ületas kaksteist kohvikupidajat esimese korra kohta korraldajate ootusi. "Osalevad ju ka need, kes ei ole võrgustiku liikmed ja reageerisid, sest on tahe teha. Tore, et julgetakse teha ja tehakse," lisas ta.

Enamik, kes laupäeval oma kohvikusse kutsuvad, igapäevaselt söögikohta ei pea. Välbel endal on Kiviõlis 5 kopikat lõunabuffee, aga laupäeval võõrustab ta kohalike maitsete otsijaid hoopis oma koduõuel Kõrkkülas. Et ta on varem olnud Purtse kindluse restorani perenaine, kannab kodukohvik nime Vana Purtse kohvik.

"Purtse kindlus on südame külge kasvanud koht. Seetõttu tuli mõte, et tuletaks veidi vanu aegu meelde ning pakuks just vana restorani menüüd," selgitas Välbe, kelle sõnul saab nostalgitseda selliste hittidega nagu näiteks kartuli-pirni kreemsupp külmsuitsulõhega ja kamajäätis sooja keedisega.

"Võtame Purtse menüüst nii palju, kui kodustes tingimustes on võimalik teha, aga ainult sellega me ei piirdu. Inimesed võib-olla ei tulegi suurelt sööma, vaid pigem tahavad palju kohti läbi käia ja näksida," rääkis Välbe.

Sellest suvest algas Purtse kindluses uus ajajärk ja juulist on seal avatud restoran Von Taube. Seega on ühe päeva jooksul võimalik meenutada vana ja avastada uut menüüd.

Kodukohvikud avatakse veel Maidla, Sonda ja Katase külas. Rannapungerja külas ürituste ajal tegutsev Pärnaõue pereresto paneb rõhku nii söögi- ja joogipoolisele kui ka meelelahutusele. Muusikalised vahepalad on ansamblilt Maag ning pillimängija ja kandlemeister Heino Jägerilt. Aidas on avatud Lauri Mällo erakollektsioon Eesti liblikatest. Huvilistele tutvustatakse Bachata tantsu, samuti saab külastada massaažitelki.

Catering Kene avab oma kohviku Mäetaguse mõisa viinaaida väravates. Pärast rammusat kõhutäit võib Mäetaguse mõisa hoovis nautida piknikukontserti, kus esinevad Stefan ja Inger.

Viru Toidu kohvikute päev toob Veera kohviku Vanatare õuele Laagna külas ja jõuab ka Lüganuse külaplatsil toimuvale suvesimmanile ning Jõhvi promenaadi talupoe õuele. Päevakohviku avab Kauksi puhkemaja. Tegutsevatest söögikohtadest on end esimest korda toimuvale üritusele kirja pannud Varja kohvik ja Kuremäe apteegikohvik.

Täpsema info kohvikute menüüde ja asukoha kohta leiab Viru Toidu Facebooki lehelt.

Mitmekesine programm

Mitmed kohvikute päeval osalejad löövad kaasa ka avatud talude päeval. Ida-Virumaal on tänavu avatud 11 talu ja maaettevõtet, neist enamik ootab külastajaid nii laupäeval kui ka pühapäeval.

Ida-Virumaa avatud talude kaardilt leiab juba varasematest aastatest tuttavad Tagavälja talu, Lamba ja Roosi talu, Purtse pruulikoja ning hallitusjuustude tootja OÜ Alutaguse Juust.

Toila käsitööverandal saab proovida kaltsuvaiba kudumist ning teha tutvust vuttidega. MTÜ Valiida Arumäe külas kutsub ratsutama. Honey Wolfi apiteraapia ja loodusravi keskus tutvustab Pannjärvel mesilaste elu, aga ka mesilasteraapia ja kaaniravi protseduure.

Lemmaku külas asuv Lampe küla on tänavune uustulnuk. Lisaks maasikakasvatusele näeb seal, kuidas valmivad kvaliteetsed disainriidepuud.