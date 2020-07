Peipsi piirkonnas põrkuvad kohalike elanike ja ettevõtjate huvid

Sel neljapäeval käisid mõned Alutaguse valla Kuru küla kinnistuomanikud vallavalitsuses, et saada põhjalikumat infot ning väljendada oma vastuseisu nende naabrusesse plaanitavale arendusele. Seal on Peipsi järve vahetus läheduses asuva tühja, 0,4 hektari suuruse krundi omanikud otsustanud püsti panna majutusasutuse, mis koosneb ühest kapitaalsemast majast ning aasta ringi tegutsevatest kämpingumajadest − kokku kuni 25 ööbimiskohta. Teade, et naabrusesse hakatakse rajama puhkebaasinimelist asutust, ajas aga kohalikud ärevile.