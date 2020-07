"Naine mustas kleidis" täidab Rannapungerja öö

"2 Quick Start tuleb Rannapungerjal täies hiilguses koos torudega − see oli ka Guido vääramatu soov. 2 Quick Start on Eesti tantsumuusika tuletorn," kinnitab Pille Lukin-Kangur, kes koos oma abikaasa, Ida-Virumaa juurtega näitleja Guido Kanguriga on seda festivali vedanud.

Kui varasemad festivalid on kestnud kaks päeva, siis tänavune on ühepäevane − 25. juulil −, aga see otsus oli tehtud juba enne koroonapuhangut. Stiilide poolest on kontsert endiselt mitmekülgne, sinna mahuvad sel aastal kõrvuti tantsumuusika, džäss, psühhedeelne rokk, biitmuusika ja lastelaulud.

Juba talvel kokkusaanud kavas tuli viiruse tõttu teha üks muudatus, kuna Venemaa dzässmuusik Aleksei Kruglov, kes pidi Rannapungerjal esinema koos Jaak Sooäärega, ei saa Eestisse tulla. Tema asemel tulevad koos Sooäärega lavale Kadri Voorand, Liisi Koikson ja Paul Daniel, kes panevad džässilikul moel kõlama Veljo Tormise loomingu.

Haruldaseks muusikasündmuseks on ka eelmise sajandi 70. aastate alguses vähem kui aasta enne ärakeelamist tegutseda jõudnud ansambli Väntorel teoste ettekanne. Armastatud helilooja Andres Valkoneni loodud Väntorel, mis kandis ka nime Keldriline Heli, esitas keerukate kompositsioonidega psühhopoppi. Kontserdil kõlavad need lood Otsa-muusikakooli noorte esituses, aga lavale tuleb ka maestro Valkonen.

Robert Linna ja Marten Kuningas koos bändiga pakuvad oma tõlgenduse biitlite lugudest. Kavasse on valitud rohkem lugusid biitlite hilisemast tegevusperioodist aastatest 1966-1969. Tänavuse festivali avavad lastekontserdiga näitlejad Robert ja Maria Annus.