Jõhvi saab raudteejaama 50 aastaks enda käsutusse

Tavaliselt rõhutatult väljapeetud käitumisega Jõhvi vallavanem Max Kaur läks eelmisel neljapäeval endast välja, kui volikogu istungil tekkis tunne, et saadikud ei pruugi anda raudteejaama hoonestusõiguse omandamiseks rohelist tuld. "See on absurd!" hõikas Kaur volikogu istungil oma kohalt vahele, kui mõnede nii opositsiooni- kui ka koalitsioonisaadikute silmis tekitasid küsitavusi tingimused ja kohustused, mis Jõhvi vallale selle lepinguga üle tulevad.