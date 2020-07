Ida prefektuuri piirivalvebüroo uus juht tuleb Vasknarva kordonist

Ida prefekt Tarvo Kruup tunnistas, et otsuse tegemine oli raske, kuna valida oli vaid üks inimese mitme väga hea kandidaadi seast. "Isiklikult usun, et Urmase edasine töö piirivalvebüroo juhina on väärikas jätk eelnevalt tehtud tööle. Urmase sõnad ja teod on tõestanud, et tegemist on julge, otsusekindla ning lahendusi otsiva juhiga, kes soovib ise järjepidevalt areneda ja oma meeskonda arendada," sõnas Kruup.