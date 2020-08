Narva linnapäevad ja Peterburi rokkansambli kontsert lükkuvad 2021. aastasse

Narva linnapäevad ja nendega traditsiooniliselt seotud rahvusvaheline nüüdiskunsti festival "Sõpruse sild" lükati tänavu juuni algusest augustisse või isegi septembrisse, ehkki tegelikult polnud ka uute kuupäevade suhtes täit kindlust. "Praeguses ebamäärases olukorras ajab linnavalitsus ettevaatlikku poliitikat, kuna raske on prognoosida, millal avaneb taas võimalus massiüritusi läbi viia," sõnas Narva linnavalitsuse kultuuriosakonna juhataja Viktoria Lutus kevadel.

31. juulil aga teatas kultuuriosakond ametlikult, et sel aastal head rahvarohket üritust teha ei õnnestu ning Venemaa staarid on meile esialgu endiselt kättesaamatud. Seetõttu otsustati ja anti teada, et Narva linnapäevad ja rahvusvaheline nüüdiskunsti festival "Sõpruse sild" toimuvad tuleval aastal 3.-6. juunini.