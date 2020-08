Tegid ära: Rain Seepõld ja Olle Rõuk tõusid 125 korda jutti Kiviõli mäe otsa

Kiviõli seikluskeskuses asuva endise poolkoksimäe tipp on jalamist 71 meetrit kõrgemal. Everesti kõrguse saavutamiseks tuli Kiviõli mäele tõusta 125 korda. Arvestades ka allatulekuid, läbisid mehed nädalavahetusel kokku 90 kilomeetrit.

Rain Seepõld arvas laupäeval kell 11 vahetult enne retkele asumist, et temal kulub eesmärgi saavutamiseks kindlasti vähemalt 18 tundi. "Kuipalju täpselt aega läheb, ei tea - kui mägi annab, siis tahaks hiljemalt homme [pühapäeva] hommikuks hakkama saada," ütles ta.

Olle Rõuk lisas, et tema liigub mõnevõrra aeglasemas tempos ja tema eesmärk on hiljemalt pühapäeva õhtuks plaanitud tõusud ära teha. Mõlemad said seatud eesmärkidega varuga hakkama.