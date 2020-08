Eduard Zentšiku uus stuudio on nii loomepaik kui kunstihoidla

"Tundmatu kunstnik" Eduard Zentšik on Eesti vene kunstnike ühenduse ja Sillamäe kunstnike ühenduse Aprill ning Eesti fotograafide liidu liige. Graafik, disainer, installatsioonide, performance´ite ja muusikaliste improvisatsioonide autor ning professionaalne fotograaf. Ta on äärmiselt viljakas autor: tema isikunäituste arv on juba ammu ületanud saja piiri. Zentsiku tööd asuvad Narva ja Sillamäe muuseumifondides ning kunstiarmastajate erakogudes üle kogu maailma. Ta teeb koostööd Euroopa ja Ameerika oksjonite ning galeriidega.