Toila Oru park täitub valguskunsti ja muusikaga

Esinejad igas pargiosas

Kuna 2020. aasta on kuulutatud ka eesti rahvajutu aastaks, on "Toila valge öö" kaasautorid jutuvestjad Polina Tšerkassova ja Hardi Möller. Külalisi üllatatakse nii ekraanidel kui ka elavas esituses piirkonna pärimuste ja tõestisündinud lugudega.

""Toila valge öö" keskeks kohaks on lossiplats ja selle ümbrus, aga sündmused on hajutatud üle pargi," ütles RMK Ida-Viru külastusala juht Heinar Juuse. "Lossiplatsi ääres on infotelk, kus jagame voldikuid ja raamatuid ürituse ning pargi kohta. Samas pakume ka piirkonna ettevõtjate kohalikke tooteid."

Avatud on kaks kohvikut: üks koolimaja kõrval ning teine lossiaia balustraadi peal. Toitlustaja on RMK Sagadi mõisa restoran.

Hajutatud kahele päevale

Eelmistel aastatel Keila-Joal ja Sagadis suurt publikuhuvi pälvinud üritus on tänavu hajutatud kahele päevale ning lavastus on üles ehitatud nii, et mõlemad õhtud ja ööd on täidetud valguse ning üha uuesti korduvate lugude ja muusikaga. Osalejate turvalisuse ja külastuse selgema suunamise huvides aitab RMK end sel korral veebilehel loodusegakoos.ee registreerida, valides endale sobiva päeva ja kellaaja.