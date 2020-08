Raul Saaremetsa sõnul on õigel festivalil festival ise, tema õhkkond magnet. "Hea esinejate nimekiri on lihtsalt boonus sellele. Põhjus, miks festivalidel käiakse, on see, et nauditakse üksteise seltskonda ning muu hulgas saab ka muusika- ja filmielamuse," leiab ta.

FOTO: Ivar Murd